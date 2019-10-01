42. MODEF EXPO 2019'a doğru

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 7-12 Ekim'de düzenlenecek "42. MODEF EXPO 2019" hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Uğurdağ, yaptığı yazılı açıklamada, tüm ilçenin bu organizasyona odaklandığını, çalışmaların en ciddi şekilde yürütüldüğünü belirterek, 27 bin 100 metrekare alanda 184 firmanın fuarda yer alacağını kaydetti.

Geçen yıl 92 ülkeden katılımcıların fuarı ziyaret ettiğini aktaran Uğurdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Önceki fuarlarda 25 bin dolayında olan ziyaretçi sayısını bu fuarda daha da yukarılara çıkarmaya çalışacağız. Başarılı bir fuar gerçekleştirmek için MODEF şirketi olarak profesyonel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Fuarımız ihracat odaklı bir fuar olacak. İnegöl mobilya ihracatına ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkıyı sağlamak adına büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MODEF organizasyonumuz, firmalarımızın daha fazla ürün satabilmelerine ve İnegöl mobilyasının dünyaya tanıtılmasına aracı oluyor."

Uğurdağ, İnegöl'ün mobilya sektöründe ilkleri başardığı için bu alanda üretim ve satış merkezi olduğunu vurguladı.

Katılımcı firmaların, çok iddialı ürünler tasarlayıp ürettiklerine değinen Uğurdağ, "Birbirinden özel tasarımlarını fuarda sergileyecekler. Her biri çok özel olan yeni sezon ürünler, sağlamlıkları ve fiyat avantajları ile dikkatleri üzerine çekecek. Bu yıl İnegöl'ün tüm mobilyacıları büyük bir heyecanla fuara hazırlanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.