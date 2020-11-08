42'NCİ İSTANBUL MARATONU START ALDI - Son Dakika

42'NCİ İSTANBUL MARATONU START ALDI

08.11.2020 10:06
42'NCİ İSTANBUL MARATONU START ALDI, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42'nci İstanbul Maratonu start aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42'nci İstanbul Maratonu start aldı. Dünyada iki kıtayı kapsayan tek parkur unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, bu yıl 42'nci kez gerçekleştiriliyor. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de yer alan organizasyon paten ve sonrasında tekerlekli sandalye yarışları başladı. Saat 09.00'da ise elit atletlerin yer aldığı 42 Km'lik "Maraton" start aldı. İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Çınar'ın vediği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenmiyor. 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusunun yerine ise "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular gerçekleştiriliyor. 42 Km'lik maratonda start, kademeli olarak verildi. Koronavirüs salgını önlemlerinen alındığı organizasyonda sporcular, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilerek sıraya girdi. 1.5 metre mesafe kuralına uyan sporcular, dörderli sirayar halinde beşer saniye arayla yarışa başladı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İLK KEZ 2 KERE GEÇİLECEK

Koronavirüs salgını sebebiyle değişikliğe uğrayan maraton parkurunda bu sene 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ilk kez 2 kere koşulacak. Yenikapı'dan start alan sporcular, maratonun tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya geçecek. Yenikapı'da start alan sporcular; Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'ı geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşacak. Avrupa'dan Asya'ya geçecek olan atletler, Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaparak yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek. Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip edecek olan sporcular, Balat'tan ters istikamette sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek Yenikapı'da finişi görecekler.

Görüntü dökümü: ---------------Start verilmesi-Galata Köprüsü'nden geçiş-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş-Röportajlar-Genel detaylar


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Organize, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 42'NCİ İSTANBUL MARATONU START ALDI - Son Dakika


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