42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada

07.05.2022 09:49
42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi, camını kırıp girdiği teknoloji mağazasından 42 saniyede 75 bin lira değerinde 4 telefon ile 1 akıllı saat çaldı.

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi, camını kırıp girdiği teknoloji mağazasından 42 saniyede 75 bin lira değerinde 4 telefon ile 1 akıllı saat çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs sabahı Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Teknoloji mağazasının önüne gelen kişi, bir süre kapıda bekleyip eline aldığı taş ile iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Tezgahtaki 4 cep telefonu ve akıllı saatlerden seçip beğendiği ürünleri alarak 42 saniye sonra yeniden dışarı çıkan şüpheli, kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'EN İŞLEK CADDELERDEN BİRİSİ'İş yeri sahibi İslam Özaltın, mağazasının kentin en işlek caddelerinden birisinde bulunduğunu ve bu olayın meydana gelmesinden dolayı şaşkınlık içerisinde olduklarını söyledi. Hırsızlık olayının 42 saniye gibi kısa bir sürede yaşandığını ifade eden Özaltın, maddi kaybının 75 bin TL olduğunu belirterek, şüphelinin son model markaları seçip çaldığını kaydetti.Olayın ardından şikayetçi olduklarını ifade eden İslam Özaltın, şöyle konuştu: "Bayram sabahı namaz saatine yarım saat kala alarm şirketi bizi aradı ve hırsızlık olayı olduğunu bildirdi. O saatte şube yöneticimiz mağazamızı ziyaret ettiğinde hırsızlık olayının olduğunu görmüş. Kapının kollarının ve camın kırık olduğunu görmüş. Hemen polise haber verdik. İşin ilginç yanı da iş yerimiz karakola çok yakın bir mesafede. Karakolun hemen karşısında nasıl böyle bir olaya cesaret ediyorlar anlamış değiliz. Biz olayın ardından durumu emniyete bildirdik. Buraya geldiklerinde kamera kayıtlarına baktık, 42 saniye içinde mağazamızdan içeriye giriyorlar ve 4 adet akıllı telefonla bir akıllı saati çalıp çıkıyorlar. Maddi kaybımız yaklaşık 75 bin lira civarında. Bu olayda bizi üzen şey çok hareketli ana cadde üzerinde olmamıza rağmen böyle başıboş insanların hırsızlık yapmasıdır. Bu insanlar gecenin bu saatlerinde böyle elini kolunu nasıl sallayarak bir iş yerine girebiliyor. İçinde bulunduğumuz cadde Gaziantep'in en işlek caddelerinden birisi. Şikayetçi olduk davacı da olduk hırsızın bulunması için bekliyoruz."

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Binevler Mahallesi, Türk Lirası, Hırsızlık, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 42 saniyede 75 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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