42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu - Son Dakika
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42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

04.01.2022 07:49

42 TL değerindeki oyun, Polonya asıllı dijital oyun dağıtımcısı CD Projekt'in oluşturduğu video oyun satış platformu GOG.com'da ücretsiz oldu.

RPG strateji türündeki oyun Iratus: Lord of the Dead GOG.com'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. GOGWinterSale çekilişindeki oyunu kütüphanenize eklemeniz için son 48 saat.

Iratus'ta kendinizi, bin yıllık hapis cezasından yeni kurtulan Iratus'un titular necromancer rolünde karanlığın güçleri için savaşırken bulursunuz.

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İskeletler, zombiler, banshees ve diğer birçok yaşamaz savaşçı ile yaşayan ölülerin itaatkar bir ordusunu kontrol edersiniz. Bir necromancer'ın bildiği tek şekilde askerlerinizi yaratın: öldürülen düşmanlarınızın vücut parçalarından!

Buraya tıklayarak oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu
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oyun, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu - Son Dakika
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