42 TL değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

RPG strateji türündeki oyun Iratus: Lord of the Dead GOG.com'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. GOGWinterSale çekilişindeki oyunu kütüphanenize eklemeniz için son 48 saat.

Iratus'ta kendinizi, bin yıllık hapis cezasından yeni kurtulan Iratus'un titular necromancer rolünde karanlığın güçleri için savaşırken bulursunuz.

İskeletler, zombiler, banshees ve diğer birçok yaşamaz savaşçı ile yaşayan ölülerin itaatkar bir ordusunu kontrol edersiniz. Bir necromancer'ın bildiği tek şekilde askerlerinizi yaratın: öldürülen düşmanlarınızın vücut parçalarından!

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