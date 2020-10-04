42. Uluslararası Moskova Film Festivali devam ediyor - Son Dakika

42. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde film gösterisi öncesi basın toplantısı düzenlendi.

"Gölgeler İçinde" filminin yönetmeni Erdem Tepegöz, toplantıda yaptığı konuşmada, filmiyle festivaldeki yarışmaya katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Filminin senaryosunun herhangi bir kaynağa dayandırılmadığına dikkati çeken Tepegöz, felsefe ve bilim kurgu kitapları okumayı sevdiğini dile getirdi.

Rus bilim kurgu romanlarını önceden okuduğunu belirten Tepegöz, "Bu romanlardan etkilenmiştim. Bunlar yaptığım işlere elbette yansıyor." dedi.

Tepegöz, filmlerinde karakter anlatım tarzını seçtiğini anlatarak, "Gölgeler İçinde de ana karakter film boyunca takip ediliyor. Ana kahraman başka karakterlerle temas ettiğinde ancak diğer hayatlara bakılabiliyor." diye konuştu.

Filmin Gürcistan'da Sovyetler Birliği döneminden kalma bir maden fabrikasında çekildiğini aktaran Tepegöz, çekimlere başlamadan önce fabrika çalışanlarıyla sohbet ettiğini söyledi.

Tepegöz, bu fabrikanın çalışma sürecini filme yansıtmaya çalıştığını dile getirerek, "Benim sinemadaki görevim, sorunlara çözüm bulmak değil, soru sormak ve sorunları gün üzüne çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

42. Uluslararası Moskova Film Festivali, 8 Ekim'de sona erecek.