42. Yapı Fuarı'na projeleriyle damgasını vurdu

Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, yapı sektörünün temsilcilerini bir araya getiren 42. Yapı Fuarı'nda ziyaretçilerine ürünlerini tanıttı.

Tamamlandığında 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını taşıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hazır beton tedarikçisi olan Akçansa, bu yılki standında Çanakkale Köprüsü'ne yer verdi.

Akçansa'nın, Betonsa markasıyla, uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonunda, proje için özel olarak geliştirilen '1803 Çimento' ürününün kullanıldığı özel ürün, minimum 100 yıl servis ömrüne sahip olacak şekilde geliştirildi. Proje kapsamında iki yakada toplam 6 adet üretim santrali, betonun her türlü iklim şartlarında stabil üretilebilmesi için sıcak su, soğuk su, buz hazırlama ve depolama üniteleriyle hizmet veriyor. Özel beton tasarımından kaynaklı mikrosilika hazırlama ve karıştırma ünitelerine sahip olan tesisler projeye 7/24 beton tedarik ediyor.

Standart betondan farklı olarak '1803 Beton' açık deniz dökümleri için 6 saat gibi rekor sürelerde işlenebilirlik sağlayan, çevresel etkilere karşı dayanıklı, geçirimsiz, ısı gelişimi kontrol edilebilen, yüksek performansa sahip.

Akçansa'nın önemli gündem maddelerinden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü olduğunu belirten Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, "Ülkemizin gururu olacak proje için özel olarak '1803 Çimento' adlı ürünümüzü Çanakkale fabrikamızda geliştirdik. Bu projede çözüm ortağı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. İstanbul'daki Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nün ardından yine dünya literatürüne geçecek bir proje olacağına inanıyoruz" dedi.

Bu yıl Ambarlı'dan ihracata başladıklarının da altını çizen Zenar; "Yenilikçi ürünlerimizle yurt dışı pazarlarımızın sayısını artırmak için limancılık alanında yatırımlar yaptık. Limanlarımızda, uluslararası standartlarda 'butik hizmet' anlayışına sahibiz ve üçüncü şahıslar için de hizmet veriyoruz. 2019 yılında ihracatımızı ikiye katlamayı hedeflerken, ekonomimizdeki cari açığın kapanmasına anlamlı bir katkı sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AKÇANSA'DAN SEKTÖRDEKİ İLK SANAL GERÇEKLİK TURU

Akçansa'nın iş sağlığı ve güvenliği kurallarını aktarmak için hayata geçirdiği sanal gerçeklik deneyimi de Yapı Fuarı katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü. Sektörde ilk olma özelliği taşıyan ve dünyada en çok tercih edilen, en gelişmiş sanal gözlük sisteminin kullanıldığı uygulama ile ziyaretçiler Akçansa Çanakkale Fabrikası'nı gezdi.