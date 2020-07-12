42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor - Son Dakika

42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor

Kahramanmaraş'ta klasik otomobil tutkunu bir kişi, 1978 model Anadol A2 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş'ta klasik otomobil tutkunu bir kişi, 1978 model Anadol A2 marka otomobiline gözü gibi bakıyor.

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Onikişubat ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Alican Yemişen, klasik otomobil tutkusu nedeniyle 1 yıl önce, 1978 model Anadol A2 aldı. Aracın tüm bakımlarını orijinaline uygun yapan Yemişen, günlük kullanımda da aracı kullanmaya başladı.

Alican Yemişen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın tüm bakımlarını tamamladığını ve orijinal rengi turkuaza boyattığını söyledi.

Aracın hemen herkes tarafından ilgiyle izlendiğini anlatan Yemişen, "Bu aracı almadan önce çok araştırdım. Türkiye'de seri üretimi sırasında yaklaşık 35 bin tane yapılmış bir araç bu. Kahramanmaraş'ta ise bu araçtan sadece 4 tane var. Bende klasik otomobil tutkunu birisi olarak, bir tanesi bende olduğu için mutluyum. Aracımla sürekli ilgileniyorum ve zarar görmemesi için ekstra ilgileniyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Yemişen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 42 yaşındaki Anadol'una gözü gibi bakıyor - Son Dakika
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