Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı. Denize girmeyi tercih etmeyen Mine Tugay, gün boyu güneşlendi.
HaberTürk'ün haberine göre; Mavi bikinisi, şapkası ve siyah güneş gözlüğü görüntülenen Tugay, plajda arkadaşlarıyla birlikte sohbet etmeyi ihmal etmedi. 42 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.
Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Mine Tugay'ın telefonunu elinden düşürmemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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