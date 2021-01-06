42 yıllık mesaisine nokta koydu - Son Dakika

42 yıllık mesaisine nokta koydu

06.01.2021 10:02
42 yıllık mesaisine nokta koydu, System.String[]

Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Gazi Atmaca, 42 yıllık mesaisine nokta koydu.

Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Gazi Atmaca, 42 yıllık mesaisine nokta koydu.

Yazı İşleri Müdürü Atmaca 21 Kaymakamla başarılı bir şekilde 42 yıl 15 bin 330 gün 122 bin 640 saat çalıştı.

1979 yılında başladığı memuriyet hayatını, 1997 yılı Ağustos ayında atandığı Oltu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak sürdüren, 42 yıllık meslek hayatına birçok şehir ve birçok çalışma arkadaşı sığdıran Gazi Atmaca yaş dolayısıyla emekliye ayrılırken Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve mesai arkadaşları tarafından kendisi adına veda yemeği organize edildi.

Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, yemek programından önce Kaymakam Şenol Turan'a veda ziyaretinde bulundu. 41 yıllık kadim bir meslek tecrübesine sahip olan Gazi Atmaca'ya emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Kaymakam Şenol Turan, özverili çalışmaları ve mesleki sorumluluğunu her daim taşıdığı için kendisine teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle geniş çaplı önlemlerin alındığı ve sadece yakın çalışma arkadaşlarının davet edildiği veda yemeğinde; Oltu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nalan Göksu'nun sunumuyla özgeçmişi anlatılan Gazi Atmaca'nın meslek hayatına ilişkin sunum gösteriminin akabinde özverili çalışma hayatı nedeniyle kendisine, Kaymakam Şenol Turan tarafından başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Bu kadar uzun yıl çalıştıktan sonra emekli olmanın zor olduğunu ancak hayatında yer edinmiş kıymetli dostlar tarafından hatırlanmış olmanın verdiği mutluluğun tarifsiz olduğunu dile getiren Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, bu anlamlı yemek için Kaymakam Turan ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - ERZURUM

42 yıllık mesaisine nokta koydu
42 yıllık mesaisine nokta koydu
42 yıllık mesaisine nokta koydu

Yazı İşleri Müdürü, Şenol Turan, Oltu, Gazi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 42 yıllık mesaisine nokta koydu - Son Dakika


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