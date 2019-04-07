Son Dakika Haberleri: 42 Yıllık Muhtar, Yeniden Seçildi

42 Yıllık Muhtar, Yeniden Seçildi

1 saat önce

KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 42 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93), aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde güven tazeleyerek, tekrar seçildi.

42 Yıllık Muhtar, Yeniden Seçildi, System.String[]
KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 42 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93), aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde güven tazeleyerek, tekrar seçildi.

Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde, 1977 yılından bu yana muhtarlık yapan  Ali Hamurlu, tek başına girdiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandı. Karşısına aday çıkmayan ve güven tazeleyen Hamurlu, Türkiye'nin en yaşlı muhtarı unvanını da elinde bulunduruyor. Ali Hamurlu, kamu kurumlarından emekli olduktan sonra yerleştiği köyünde, 1977'de muhtar olduğunu söyledi. Muhtarlık maaşını köyde ihtiyacı olanlara dağıttığını ve sağlığı el verdiği sürece görevini sürdürmeyi amaçladığını belirten, 5 çocuk babası Hamurlu, "1997 yılında geldiğim köyde muhtarlığa aday oldum. Bir rakibim vardı karşımda ve ben seçildim. O günden sonra karşıma aday da çıkmadı ve sürekli muhtarlık yapıyorum. 93 yaşındayım ama sağlığım yerinde ve el verdiği sürece de görevimi sürdürme niyetindeyim. Köyde işim olmadığı zaman Elbeyli, Kilis ve Gaziantep'e gidip geliyorum. Görev süremde köydeki kerpiç olan evlerin tamamını betonarmeye dönüştürdüm. Köyümüzün çocuklarını da okula gitmeye teşvik ettim. Emekli olduğum için muhtarlık maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Köyümde olmaktan ve muhtarlık yapmaktan mutluyum" diye konuştu. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:39 Kaynak: DHA

Elbeyli, Kilis, Güncel
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