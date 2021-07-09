420,5 milyon liralık destek çiftçilerin hesaplarında - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 420, 5 milyon liralık desteğin üreticilerin hesaplarına yönlendirildiğini açıkladı. Hububat, çay, bitki karantinası desteklerinin yanında AR-GE ve Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma projeleri de desteklerden yararlanıyor. 420, 5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi üreticilerin hesaplarına aktarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün 420 milyon 412 bin 658 liranın üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, İzmir, Karaman, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Yozgat'ta 18 bin 787 üreticiye 57 milyon 892 bin 611 lira ödeneceğini bildirdi.

Açıklamada diğer destek ödemesi kalemleriyse şöyle sıralanıyor:

Çay Budama Tazminatı kapsamında 184 bin 894 kişiye 302 milyon 215 bin 668 lira, Çay Budama Masrafı kapsamında 4 ilde 4 milyon 353 bin 78 lira, Bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, Ar-Ge desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin lira, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17 ilde 30 kişiye 20 milyon 349 bin 301 lira ve Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. " İfadelerini kullandı. bekir pakdemirli tarımsal destek ödeme çiftçi