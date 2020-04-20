422 kişilik filyasyon ekibi "dedektif" gibi çalışıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 422 kişilik filyasyon ekibi 'dedektif' gibi çalışıyor (1) - Son Dakika

422 kişilik filyasyon ekibi "dedektif" gibi çalışıyor (1)

6 saat önce

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleme ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan 422 kişilik filyasyon ekibi, adeta "dedektif titizliğiyle" çalışıyor.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleme ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan 422 kişilik filyasyon ekibi, adeta "dedektif titizliğiyle" çalışıyor.

Sağlık Bakanlığınca filyasyon ekibinde görevlendirilenler, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastanın verdiği bilgilerden yola çıkarak temas ettiği kişilerle ilk başta telefonla irtibat kuruyor.

Koruyucu tulum, maske ve eldivenleri giyen ekip, belirlenen adreslere giderek, test uygulanacak kişilerden numune alıyor. Ekipler, aldıkları numuneleri, referans laboratuvarlarına teslim ediyor.

Filyasyon ekibinin alanda yaptığı çalışma sonuçları, halk sağlığı uzmanlarından oluşan kurul tarafından değerlendiriliyor. Gerek duyulması halinde ekipler, yeniden adreslere yönlendiriliyor.

Ekipte, aralarında diş hekimleri gibi farklı branşlarda uzmanlıkları olan sağlık personeli yer alıyor.

"İzmir'de 422 kişilik filyasyon ekibi var"

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında filyasyon ekiplerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Evinde karantina altına alınanların sağlık durumlarını, aile hekimlerinin yanı sıra filyasyon ekiplerinin de takip ettiğini belirten Kızılelma, "Bu salgından etkilenen kişi sayısını en aza indirmek için bu ekibe çok büyük görevler düşüyor. İzmir genelinde hastanelerde 24 saat çalışan ekibin yanında bizim sahaya çıkan 422 kişilik bir filyasyon ordumuz var. Arkadaşlarımız mesai saati gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Filyasyon ekibinin yeni vakaların belirlenmesi konusunda çok dikkatli olduğunu dile getiren Kızılelma, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına filyasyonun püf noktaları konusuda, temasların tam belirlenmesi için eğitim veriyoruz. Ardından sahaya çıkıyorlar. Vakalarla irtibat kuruyorlar. Vakanın diğer kişilerle temaslarının niteliğini belirliyorlar. Eğer yakın temasları olduysa bunu inceliyorlar. O açıdan işlerini büyük bir hassasiyetle yapmaları lazım. Vatandaşlarımız evlerine gittiğimiz zaman yaptığımız çalışmadan çok mutlu oluyor. Onlara koronavirüs konusunda her şeyi anlatıyoruz."

"Kendimi nefer gibi hissediyorum"

Filyasyon ekibinde yer alan diş doktoru Büşra Ulusoy, eşinin de diş hekimi olduğunu, mesai saatlerinden sonra eşiyle kendisini evlerinde izole ettiklerini dile getirdi.

Giydikleri koruyucu ekipmanlar sayesinde çalışırken kendisini güvende hissettiğini anlatan Ulusoy, şunları söyledi:

"Bu (koronavirüsle mücadele), resmen bir savaş gibi. Virüsle olan bir savaşta kendimi bir nefer gibi hissediyorum. Gururluyum ve mutluyum. Ölüm sayılarının azaltılmasında bu zincirin küçücük bir halkası olabilirsek ne mutlu bize. Bazen vatandaşlar çekinerek yaklaşıyor. Konuşarak onları rahatlatıyoruz. Onlara evde kalmaları gerektiğini, nasıl maske kullanmaları gerektiğini de anlatıyoruz."

Ekipte görev yapan diş doktoru Yusuf Emre Yazıcı ise Kovid-19 vakalarının belirlenmesinde erken tanının çok önemli olduğunu belirtti.

422 kişilik filyasyon ekibi dedektif gibi çalışıyor (1)

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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