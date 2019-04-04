423 Hayır: Afd'li Vekile Üçüncü Kez Red
58 dakika önce
FEDERAL Meclis'te bugün yapılan oylamada AfD'nin meclis başkanvekili olarak üçüncü kez aday gösterdiği 44 yaşındaki Mariana Harder Kühnel, yine yeterli oya ulaşamadı.
FEDERAL Meclis'te bugün yapılan oylamada AfD'nin meclis başkanvekili
olarak üçüncü kez aday gösterdiği 44 yaşındaki Mariana Harder Kühnel, yine yeterli oya ulaşamadı. Milletvekillerinin 423'ü hayır, 43'ü çekimser,199'u da evet oyu kullandı. 2018'in eylül ayında yapılan genel seçimlerin üzerinden 18 ayı aşkın süre geçmesine rağmen mecliste en büyük muhalefet partisi olan AfD'nin başkanvekili hala bulunmuyor.
YENİ ADAY GÖSTERMEK ZORUNDA AfD'li Harder Kühnel daha önce de iki kez aday olmuş ancak yeterli oya ulaşamamıştı. En son 13 Aralık
'ta yapılan oylamada Kühnel 241 evet, 377 hayır oyu almıştı. Harder Kühnel, meclis iç tüzüğü gereği bir daha da aday olamayacak. AfD daha önce de bir milletvekilini aday göstermiş, yapılan üç oylamada da gösterdiği aday seçilememişti. AfD şimdi başka bir aday göstermek zorunda.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:39
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