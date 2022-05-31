43 derece sıcakta mercimek hasadı - Son Dakika
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43 derece sıcakta mercimek hasadı

31.05.2022 13:54
43 derece sıcakta mercimek hasadı

Türkiye'nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da mercimek hasadı başladı.

Türkiye'nin hububat ambarı olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da mercimek hasadı başladı. İşçiler tarlada yaklaşık 43 dereceyi bulan sıcakta çalışıyor.

Dünyanın en kaliteli mercimeği olan kırmızı mercimek üretiminde söz sahibi olan Şanlıurfa'da çiftçiler, 2022 yılı hasat sezonunu açtı. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da mercimek hasadı başladı. Çiftçiler mercimek hasadının başladığını belirterek, bu yılki mercimek veriminin bol yağış nedeniyle geçen seneki verimden daha fazla olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatinde işe başlayan işçiler, tarlada 43 dereceyi bulan sıcakta çalıştıklarını söyledi. - ŞANLIURFA

43 derece sıcakta mercimek hasadı
43 derece sıcakta mercimek hasadı
43 derece sıcakta mercimek hasadı
43 derece sıcakta mercimek hasadı
43 derece sıcakta mercimek hasadı

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Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı Meşhur araban sarımsağında hasat zamanı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Hasat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 43 derece sıcakta mercimek hasadı - Son Dakika


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