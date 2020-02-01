43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

43 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı.

43 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Ege Denizi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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