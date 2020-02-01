43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

43 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından Ege Denizi'nde yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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