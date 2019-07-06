Son Dakika Haberleri: 43 düzensiz göçmen yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

43 düzensiz göçmen yakalandı (2)

8 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda, Bademli köyü Acıdere mevkisi ile Kocaköy köyü sahilinde, zeytinlikler arasına gizlenmiş yabancı uyrukluları tespit etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.
43 düzensiz göçmen yakalandı (2)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:35 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 15:44:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 43 düzensiz göçmen yakalandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]