43 gün entübe edilen 87 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede 43 gün entübe kalan Zeynep Koyuncu (87), hastalığı yenerek taburcu oldu. Hastanedeki tedavi sürecini çok fazla hatırlamadığını anlatan Koyuncu, koronavirüs tedbirlerine uyulması için yaptığı çağrıda, "Maskelerini taksınlar, dikkat etsinler ve kendilerine iyi baksınlar. Ölüm var, kimseyi dinlemez. İnsanlar akıllı olursa eğer maskelerini takarlar. Şu an iyiyim, çok şükür evdeyim" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan Zeynep Koyuncu, yaklaşık 2 ay önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tahliller sonucu koronavirüs testi pozitif çıkan Koyuncu, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Koyuncu'nun belirtileri artınca yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Koyuncu, bu kez de entübeye alındı. 43 gün boyuncu entübe kalan Koyuncu, tedavisinin iyi gitmesinin ardından servise alındı. Normal serviste 17 gün kaldıktan sonra yapılan test sonucunda Koyuncu'nun testi negatif çıktı. Geçen pazar akşamı taburcu edilen Koyuncu, evinde karantinaya alındı. Evde karantinasını sürdüren Koyuncu'yla yakınları ve torunları görüntülü görüşme yapıyor.