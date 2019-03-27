43 Gün Sonra Annesini Arayıp Adresi Verdi
1 saat önce
KATHARINA B., 12 Şubat günü markete gitmek üzere evden ayrıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı.
KATHARINA B., 12 Şubat günü markete gitmek üzere evden ayrıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yaşadığı Langwedel kenti sakinleri polisle birlikte günlerce genç kızı aradı. Ancak aramalardan bir sonuç çıkmadı. Genç
kız, umutların tükendiği anda ortadan kaybolduktan 43 gün sonra annesini arayıp konuştu, kaldığı yerin adresini verdi. Annesinin haber vermesi üzerine adrese giden polis, Katharina'yı evine getirip ailesine teslim etti. Katharina'nın, anne ve babasına kızdığı için evi terk ettiği, bu süre içinde ise yeni tanıştığı arkadaşının Schleswig
Holsten Eyaleti sınırları içinde bulunan Dithmarsch'daki evinde kaldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:57
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