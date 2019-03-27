Son Dakika Haberleri: 43 Gün Sonra Annesini Arayıp Adresi Verdi

43 Gün Sonra Annesini Arayıp Adresi Verdi

1 saat önce

KATHARINA B., 12 Şubat günü markete gitmek üzere evden ayrıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı.

43 Gün Sonra Annesini Arayıp Adresi Verdi, System.String[]
KATHARINA B., 12 Şubat günü markete gitmek üzere evden ayrıldı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yaşadığı Langwedel kenti sakinleri polisle birlikte günlerce genç kızı aradı. Ancak aramalardan bir sonuç çıkmadı. Genç kız, umutların tükendiği anda ortadan kaybolduktan 43 gün sonra annesini arayıp konuştu, kaldığı yerin adresini verdi. Annesinin haber vermesi üzerine adrese giden polis, Katharina'yı evine getirip ailesine teslim etti. Katharina'nın, anne ve babasına kızdığı için evi terk ettiği, bu süre içinde ise yeni tanıştığı arkadaşının Schleswig Holsten Eyaleti sınırları içinde bulunan Dithmarsch'daki evinde kaldığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:57 

Genç, Güncel
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