43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu - Son Dakika
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43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu

16.06.2022 09:41
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu

43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonuİÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca örgütlü olarak mali suç işleyen 226 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı 'Dümen' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca örgütlü olarak mali suç işleyen 226 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı 'Dümen' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, EGM KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar sonucu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve devleti milyonlarca TL zarara uğrattığı belirlenen mali suç örgütlerine bu sabah 43 ilde eş zamanlı 'Dümen' operasyonu başlatıldı. 226 şüpheliye yönelik operasyonda 268 şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edildi.

DUBLÖR İLE DAVA SÜREÇLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞLAREkiplerin yaptığı çalışmalar sonucu operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve valilikte tanıdığı olduğu, bu yolla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşın kişisel bilgilerini usulsüz kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında 'joker şahıs' kullanarak başkalarının yerine sınava soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurt dışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yapma suretiyle piyasaya sahte para sürdükleri, vatandaşın bilgisi ve rızası dışında hastanelerde adlarına ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete edilerek, reçete edilen ilaçları temin ettikten sonra piyasada spor salonlarına sattıkları tespit edildi.DENETİMLERİ ÖNCEDEN HABER VERMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran tarzı işletmelere yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel iş yerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ'nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı.

43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu
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EGM KOM Daire Başkanlığı 'Dümen Operasyonu' için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı EGM KOM Daire Başkanlığı 'Dümen Operasyonu' için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı Mali suç örgütlerine 43 ilde 'Dümen Operasyonu' Mali suç örgütlerine 43 ilde 'Dümen Operasyonu'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu - Son Dakika

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