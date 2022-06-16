43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)

16.06.2022 11:49
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)

MERSİN'DE 15 GÖZALTIMersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi.

MERSİN'DE 15 GÖZALTI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, yakalandı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonu kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.

Mustafa ERCAN/ MERSİN,


43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)
43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2)
YORUMLAR
500
Antikor ilaçlarını satıp kamuyu 2 milyon 53 bin TL zarara uğratmışlardı! Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı Antikor ilaçlarını satıp kamuyu 2 milyon 53 bin TL zarara uğratmışlardı! Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı Ardahan'da bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Ardahan'da bir kamyonette 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement