Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orgazine Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başkalarına ait sosyal medya hesaplarından sözde 'yüzde 100 tutma' garantili, yüksek meblağlı bahis kuponlarını paylaşıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelileri belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli, yakalandı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonu kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.

Antikor ilaçlarını satıp kamuyu 2 milyon 53 bin TL zarara uğratmışlardı! Hemşirelerin de aralarında olduğu 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 43 ilde 226 şüpheliye 'Dümen' operasyonu (2) - Son Dakika

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