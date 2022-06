43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı

Devleti milyonlarca TL zarara uğratıp yüzlerce vatandaşı mağdur eden Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde bugün sabah saatlerinde harekete geçildi. 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı.

HOLDİNG PATRONU DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonuna Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Operasyon çerçevesinde Marmaris ilçesinde rüşvet suçundan Marmaris Liman Başkanlığında çalışan B.T., O.D., G.G. ile şahıslara aracılık eden A.Ö. ve H.Y. isimli şahıslar, Milas ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık suçlarından holding sahibi İ.B. ve çalışanları, M.Y., E.T., E.T., D.U isimli şahıslar, Bodrum ilçesinde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından araç kiralama şirketi işletmecisi A.D. isimli şahıs, Muğla Menteşe ilçesinde parada sahtecilik suçundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenci F.O. Cumhuriyet Savcılıklarından alınan kararlarla gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA VE DOLANDIRILANLARA AİT VERİLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile dolandırılan kişilere ait kişisel verilerin, senetlerin, banka cüzdanlarının ayrıca rüşvet ve dolandırılan şahıslara ait ajandalar ele geçirildi.

DUBLÖR KULLANARAK SORUŞTURMA DOSYALARINI KAPATMIŞLAR

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenen suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme ve valilikte tanıdığı olduğu, bu yolla silah ruhsatı ile ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde kullanarak oluşturulan sahte vergi levhaları üzerinden kredi çektikleri, vatandaşlara imzalattıkları senetler üzerinde tahrifat yaparak veya sahte senetler üzerinden haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

PİYASAYA SAHTE PARA SÜRMÜŞLER

Söz konusu grupların ehliyet sınavlarında joker şahıs kullanarak başkalarının yerine sınava adam soktukları, kurdukları paravan firmalar aracılığıyla piyasaya naylon fatura sürdükleri, yurtdışından getirdikleri sahte ehliyetleri maddi menfaat karşılığında sattıkları, alışveriş yapma suretiyle piyasaya sahte para sürdükleri, vatandaşların bilgisi ve rızası dışında hastanelerde adlarına ek gıda, gıda takviyesi ve mama reçete edilerek, reçete edilen ilaçları temin ettikten sonra piyasada spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

RESTORAN DENETİMLERİNİ ÖNCEDEN HABER VERMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin kafe ve restoran tarzı işletmelere yapılacak sigara denetimlerini önceden maddi menfaat karşılığı haber verdiği, özel işyerinde çalışmayan personeli çalışıyor gibi gösterip devletten destek primi aldıkları, köylülere köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ'nin ev yapacağı vaadinde bulunarak haksız menfaat elde ettikleri ortaya çıktı.

Suç gruplarından birinin Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenleyerek "Kamu Dolandırıcılığı", "Rüşvet", "İrtikap" ve "Zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.