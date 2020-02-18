43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3) - Son Dakika

43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3)

7 saat önce

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.

43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3), System.String[]

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti, 7 sanığın dosyası ayrıldı

Son Dakika Haberleri
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!
11:51 Survivor'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Adayı sel bastı
14:03 Günlerdir Müge Anlı'da aranan Dursiye Sağlam'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
11:41 Baba olmayı önleyen 10 tehlike!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 15:27:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]