43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3) - Son Dakika

43 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (3)
7 saat önce
98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIİzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:52 Kaynak: DHA
98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 157 şüpheliden 98'inin gözaltına alındığı belirtildi.
Son Dakika Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti, 7 sanığın dosyası ayrıldı