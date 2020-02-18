43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (4) - Son Dakika

43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (4)

7 saat önce

GÖZALTI SAYISI 108'E ÇIKTIİzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 108'e çıktı.

43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (4), System.String[]

GÖZALTI SAYISI 108'E ÇIKTI

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 108'e çıktı.


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
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