43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (4) - Son Dakika

43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (4)
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GÖZALTI SAYISI 108'E ÇIKTIİzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 108'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:42 Kaynak: DHA
GÖZALTI SAYISI 108'E ÇIKTI
İzmir merkezli 43 ilde FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 108'e çıktı.
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