43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (5) - Son Dakika

43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu (5)

7 saat önce

KOMUTANLARIN EMİR ASTSUBAYLIKLARINI YAPMIŞLARFETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden deniz astsubay İ.E.

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KOMUTANLARIN EMİR ASTSUBAYLIKLARINI YAPMIŞLAR

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden deniz astsubay İ.E.'nin, 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, muvazzaf hava astsubay C.Ç.'nin 2017 yılında Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın, hava astsubay E.M.'nin 2014- 2016 yılları arasında ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın, hava astsubay G.İ.'nin, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin'in emir astsubaylıklarını yaptıkları belirtildi. Bir başka şüpheli S.B.'nin ise, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ve emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.Operasyonun sürdüğü bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:58 Kaynak: DHA
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