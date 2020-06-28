43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu...Binlerce vatandaş yollara akın etti - Son Dakika

43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu...Binlerce vatandaş yollara akın etti

'kilit kavşak'ta araçlar adım adım ilerledi

KIRIKKALE - Hafta sonu tatilini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladı. Bu nedenle ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 20.00 itibariyle oluşan trafik yoğunluğunda araçlar adım adım ilerleyebildi. Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolunda da zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışıyor. Trafiğin hızlı akması içinde bazı kavşaklar kapatıldı.