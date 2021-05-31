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43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu - Son Dakika

43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu

31.05.2021 11:36
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ve 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamayı bulundukları ilden farklı şehirlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü.

Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu

Koronavirüs, Kırıkkale, Mayıs, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu - Son Dakika


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