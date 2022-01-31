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43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim! - Son Dakika

43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim!

31.01.2022 14:21

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı. Sürücüler, sis sebebiyle trafikte yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gece boyunca devam eden kar yağışının ardından, hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis! Göz gözü görmüyor

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda yoğun sis mesafesiyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, sis sebebiyle trafikte yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı. Kentte yapılar sis bulutu altında kaldı. Sisin yoğun olduğu kilit kavşak ve şehir merkezi drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis! Göz gözü görmüyor
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis! Göz gözü görmüyor
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Kırıkkale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim! - Son Dakika
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