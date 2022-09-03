43 ilin geçiş güzergahında EGEDES denetimi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları saniyeler içinde buluyor - Son Dakika
Üye Girişi

43 ilin geçiş güzergahında EGEDES denetimi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları saniyeler içinde buluyor

03.09.2022 10:05

43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi aracıyla denetim yapıldı. Sistem, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları saniyeler içinde tespit edebiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi projesi 81 ilde hayata geçirildi. Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların tespiti için EGEDES uygulamaya girdi.

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil plaka tanıma sistemi cihazlarının yerleştirildiği EGEDES uygulaması, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de de yapılmaya başladı. Egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar, sistem sayesinde birkaç saniyede tespit edildi. Projeye ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafiği aksatmadan birkaç saniyede tespit edildiğini söyledi.

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor

ÖLÇÜMÜN YAPILIP YAPILMADIĞINI ANINDA TESPİT EDİYOR

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Atar, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor. Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem trafik tıkanıyor malum Kırıkkale, 43 ilin kesişim noktası. Ciddi bir araç yoğunluğu var. Ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor

AMAÇ HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında egzozun geldiğini belirten Atar, "Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Türkiye genelinde yaklaşık 26 milyon civarında trafiğe kayıtlı araç mevcut. Bunların 1 milyon 240 bin adet civarında egzoz emisyonunun yapılmadığı tespit ediliyor. Fakat bunların ölçümleri ve tespitleri yapmak için bu sistemi devreye alarak anında egzoz emisyonun olup olmadığı tespiti yapılarak hava kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

43 ilin geçiş güzergahına EGEDES yerleştirildi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları birkaç saniyede tespit ediyor

Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Atar, çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı! Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı! 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 ilin geçiş güzergahında EGEDES denetimi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları saniyeler içinde buluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında EGEDES denetimi! Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları saniyeler içinde buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement