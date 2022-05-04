43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi

04.05.2022 00:57
43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde helikopter destekli havadan trafik denetimi yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde helikopter destekli havadan trafik denetimi yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde helikopterle yol kontrolleri yapıldı. Helikopter destekli denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kara yolundaki bayram tedbirleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter ile Ankara- Samsun ve Kırıkkale- Kayseri kara yollarında trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

Bayramı'nın ikinci gününde trafik akışının sakin olduğu gözlemlendi. Yol güzergahındaki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerince 24 saat esasına göre denetim yapıyor. - KIRIKKALE

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Ramazan Bayramı, Helikopter, Kırıkkale, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında helikopter destekli bayram denetimi - Son Dakika
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