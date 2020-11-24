43 ilin geçiş güzergahında "HES kodu" denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

43 ilin geçiş güzergahında "HES kodu" denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor

24.11.2020 09:31

- 43 ilin geçiş güzergahında "HES kodu" denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor Kilit kavşakta otobüsler tek tek durduruluyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların "HES kodu" kontrol edildi.

- 43 ilin geçiş güzergahında "HES kodu" denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor

Kilit kavşakta otobüsler tek tek durduruluyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların "HES kodu" kontrol edildi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde korona virüs tedbirler kapsamında İl Salgın Denetim ekipleri tarafından kent genelinde pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için denetimler sürüyor. Bu kapsamda ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar kodu ile GBT'leri sorgulandı. Ekipler yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıda bulundu.

43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor

Kırıkkale, HES kodu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 43 ilin geçiş güzergahında 'HES kodu' denetimi: Yolcular tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika


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