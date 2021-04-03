43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Otobüsler ve özel araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika

43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Otobüsler ve özel araçlar tek tek durduruldu

"Kırmızı" kategorideki Kırıkkale'de sıkı korona virüs denetimi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahında yer alan kilit kavşaktaki Kırıkkale'de, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte şehirler arası seyahat eden kişilerin HES kodu ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alıyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İl Salgın Denetim ekiplerince, "kişilerin HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan kilit kavşakta da Covid-19 denetimleri sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Noktasında şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri ve özel araçları tek tek durduruldu. Seyahat eden kişilerin "HES kodu" ve seyahat izin belgesi" kontrol edildi. Ayrıca, Genel Bilgi Toplama sisteminden kontrolleri de gerçekleştirildi.

Şehir merkezinde de oluşturulan polis kontrol noktalarında denetimler aralıksız sürdü. İlk kez sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da uyarı verildi. Ekipler, yolculara maskesiz seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu.