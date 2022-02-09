43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı - Son Dakika

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca aralıklarla yağan yağmur, yerini kara bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca yağan yağmur, yerini kara bıraktı. Şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sürücüler ise kara yolunda dikkatli ilerledi. Akşam saatlerinde başlayan kar, yaklaşık bir saatlik sürenin ardından etkisini azalttı.

(Hasan Ay/İHA)