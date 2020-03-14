43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Genel 43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu - Son Dakika

43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu

28 dakika önce

43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik 'koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen tatil, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ülkenin önemli kavşak noktalarından birisi olan...

43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu

KIRIKKALE - Türkiye genelinde ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik 'koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen tatil, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ülkenin önemli kavşak noktalarından birisi olan Kırıkkale'de trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından ilk, orta ve lise öğrencilerine 1, üniversitelerin de 3 hafta kesintisiz tatil edildi. Tatili fırsata çeviren vatandaşlar memleketlerine gitmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de de araç trafiği yoğunluğu saat 14.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Trafiğin hafta sonunda da devam etmesi öngörülüyor.

43 ilin geçiş güzergahında 'Koronavirüs' tatili yoğunluğu

Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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