43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
01.11.2020 19:08
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tampon tampona ilerleyen yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, tampon tampona ilerleyen yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Hafta sonu tatilini farklı illerde değerlendiren binlerce vatandaş, İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafiğe takılan sürücüler, araçlarıyla tampon tampona ilerleyebildi. Polis ekipleri, trafiğin akışını hızlandırmak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürdü. Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı kavşaklar dubalar ile kapatıldı.
(Hasan Ay - Kadir Arslan/İHA)
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