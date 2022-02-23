43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre

23.02.2022 18:32

- 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

- 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sis, Ankara- Samsun, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre - Son Dakika


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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metre - Son Dakika
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