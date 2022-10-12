43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı

12.10.2022 19:59

43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı Denetimlerde, yılın ilk 9 ayında 1 milyon 230 bin kişi sorgulandı Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, narkotik, terör, asayiş ve trafik ekiplerince...

43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı

Denetimlerde, yılın ilk 9 ayında 1 milyon 230 bin kişi sorgulandı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, narkotik, terör, asayiş ve trafik ekiplerince yoğunlaştırılmış denetimler yapıldı. Trafik kontrol noktasındaki denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yılın ilk 9 ayında 1 milyon 230 bin kişi sorgulandığını ve 3 bin 577'sinin de çeşitli suçlardan aranan şahıs olduğunu söyledi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Narkotik, terör, asayiş ve trafik ekipleri tarafından araçlar denetlendi. Ekipler, sürücü ve yolcuların kimlik GBT (genel bilgi toplama) sorgulamasını yaptı. "Adam" isimli narkotik köpeği de araç içerinde ve bagaj bölümlerinde bulunan bavul, çanta, koli gibi eşyaları didik didik aradı. İçişleri Bakanlığı'nın önemli projelerinden olan "KADES" ve "UYUMA" uygulamalarının da tanıtımları yapıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Tekbıyıkoğlu, sürücülere dikkatli araç kullanması hususun da uyarılarda bulundu. Yolculuk eden kişilere de "KADES" ve "UYUMA" uygulamalarının tanıtım broşürlerini verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 aylık süreçte emniyet ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde 1 milyon 230 bin kişinin sorgulandığını ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 577 kişinin de yakalandığını söyledi.

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'nin güvenlik açısından önemli bir bölge olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "Batı ile bağlantısını sağlayan Ankara başkentimizin de doğu girişinin olduğu yer. Burası aynı zaman da Doğu Anadolu ile Batı Anadolu'yu bir birine bağlayan yine Batı Anadolu ile Karadeniz'i bir birine bağlayan çok önemli bir arter" dedi.

"9 aylık süreçte 1 milyon 230 bin sorgulama yapıldı"

Tekbıyıkoğlu, yoğun şekilde denetimlerin yapıldığını ifade ederek, "Buradaki güvenliği çok önemli görüyoruz. Sadece Kırıkkale ilinin güvenliği değil, başkentimizin güvenliği içinde çok önemli bir nokta. Bölgemizin güvenliği içinde çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Yoğun bir şekilde güzergah üzerinden geçen araçlar ve kişiler, inceleniyor ve sorgulamaları yapılıyor. Şuana kadarki 9 aylık süre içerisinde emniyet ve jandarmamız tarafından yaklaşık 1 milyon 230 bin sorgulama yapıldı. Yaklaşık da 161 bin araç kontrolü sağlandı. 3 bin 577 aranan şahıs, jandarmamız ve emniyetimizin uygulama noktasında yakalanmış durumda" diye konuştu.

"3 bin 96 kadınımıza rehberlik hizmeti verildi"

İçişleri Bakanlığı'nın KADES ve UYUMA gibi önemli uygulamalarının kişilere tanıtıldığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Burada otobüsleri ve araçları durdurduğumuz zaman öneli yazılımları önemli uygulamaları da vatandaşımızı da tanıtma fırsatı elde ediyoruz. 'KADES' uygulaması da çok önemi bir uygulama. Bu noktadan 3 bin 96 kadınımıza da rehberlik hizmeti verildi. Telefonlarına da kendileri tarafından uygulama indirilmiştir. Bununla beraber de 2 bin 100 adet 'UYUMA' uygulaması yine İçişleri Bakanlığımız tarafından yazılımı gerçekleştirilen ve narkotikle mücadelede bağımlılıkla mücadelede 'UYUMA' uygulaması vatandaşımıza rehberlik yapılarak tanıtılmış ve cep telefonuna indirilmiştir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Narkotik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında yoğunlaştırılmış denetim: Araçlar didik didik arandı, sürücüler sorgulandı - Son Dakika
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