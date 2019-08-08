43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit
1 saat önce
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit Gurbetçiler bayram yolculuğuna erken başladıKIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale
'de trafik kilit
Gurbetçiler bayram yolculuğuna erken başladı
KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı
dolayısıyla büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın eden gurbetçiler, zaman zaman trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetçiler, Batı istikametinden Doğu istikametine doğru büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram dolayısıyla yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale- Samsun
D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü