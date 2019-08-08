Son Dakika Haberleri: 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit
Son Dakika Genel Haber

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit

1 saat önce

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit Gurbetçiler bayram yolculuğuna erken başladıKIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit
Gurbetçiler bayram yolculuğuna erken başladı
KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın eden gurbetçiler, zaman zaman trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetçiler, Batı istikametinden Doğu istikametine doğru büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram dolayısıyla yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale- Samsun D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Kurban Bayramı, Kırıkkale, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi
Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]