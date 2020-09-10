43 ilin geçiş noktasında Covid-19 denetimi - Son Dakika

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik başlatılan yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Kırıkkale Valiliği bünyesinde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da denetlendi. Ayrıca Kırıkkale Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve görevli ekipler kent merkezinde kafe, iş yerleri, fırın, semt pazarları, toplu taşıma araçları ve insanların yoğun olduğu alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimlerini gerçekleştirdi.

"Toplu taşımalarda kurallara uyduklarını gördük"

43 ilin geçiş güzergahında denetim gerçekleştirdiklerini belirten İl Salgın Denetim Ekibi Koordinatörü Serkan Bostancıoğlu, "Şu anda bulunduğumuz nokta Türkiye'nin 43 ilinin kavşak noktası. 43 ile insanlar buradan ulaşım sağlıyorlar. Şu anda burada toplu taşıma araçlarında salgın denetimi yapıyoruz. Toplu taşımalarda insanların genelde kurallara uyduğunu gördük. Gördüğümüz eksikliklerde de yine uyarılarımızı yapıyoruz. Kurallara uymaları noktasında vatandaşlarımızı uyarıyoruz ama ama genelde uyulduğunu görüyoruz. Toplu taşımalarda ayakta durmak yasak. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde aksaklık görmedik. Vatandaşlarımız bu kurallara uyuyor. Maskeler takılıyor. Dezenfektan kullanımında biraz eksiklikler vardı, onları uyardık. Onun dışında şu ana kadar çok fazla bir sorunla karşılaşmadık" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE