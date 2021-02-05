43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi - Son Dakika

Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti

Ekipler, yolcular ve sürücüler üzerinde maskesiz seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Durdurulan diğer araçlarda ise sürücülerin ve yolcuların "seyahat izin belgesi" ile Genel Bilgi Toplama sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz