43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi - Son Dakika

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi

05.02.2021 01:11

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştiriliyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan trafik kontrol noktasında, şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Ekipler, yolcular ve sürücüler üzerinde maskesiz seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Durdurulan diğer araçlarda ise sürücülerin ve yolcuların "seyahat izin belgesi" ile Genel Bilgi Toplama sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi
43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi
43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi
43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi

Kırıkkale, HES kodu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi - Son Dakika


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