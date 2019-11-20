Son Dakika Haberleri: 43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu
Son Dakika Güncel 43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu - Son Dakika

43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu

6 saat önce

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, sis yoğunluğu yaşanıyor.

43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu, System.String[]

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, sis yoğunluğu yaşanıyor.

Kırıkkale'yi etkisi atına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle "kilit kavşak" diye adlandırılan Ankara- Samsun karayolundaki trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu verilerine göre, Kırıkkale'de gece saat 03.00'ten 09.00'a kadar termometreler 1 ile 5 derece arasında gösterirken öğle saatlerinde ise 10 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

(İHA)

Kırıkkale, Samsun, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belhanda için şok iddia: Fatih Terim biletini kesti
"Külliye'ye giden CHP'li" partiyi karıştırdı! Muharrem İnce'den ilk açıklama Mansur Yavaş: Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz İrem Derici saplantılı hayranından korktuğu için ailesinin yanına yerleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 15:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 43 ilin geçiş noktasında 'sis' etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]