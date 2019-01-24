43 İlin Geçiş Noktasında Yoğun Sis
17 dakika önce
Kırıkkale'de, 43 ilin kesişim noktasında etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.
Kırıkkale
'de, 43 ilin kesişim noktasında etkili olan sis sürücüleri olumsuz etkiledi.
Kırıkkale'de sabah saatlerinde şehir merkezi ve D-200 karayolunda görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Çevreyi yoğun sisin kaplaması sonucu yüksek katlı binalar görünmez hale geldi. Kırıkkale- Kayseri
, Kırıkkale- Ankara
ve Kırıkkale- Yozgat
karayollarında görüş mesafesi azalarak 50 metrenin altına düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hızlarını düşüren sürücüler, araçlarının flaşörünü ve sis farlarını açarak yola devam etti. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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