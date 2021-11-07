Üye Girişi
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı - Son Dakika

43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı

07.11.2021 16:12
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı

Bu yıl 43.'üncüsü gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için belirli güzergahlar ve yollar bir süre trafiğe kapatıldı.

Bu yıl 43.'üncüsü gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için belirli güzergahlar ve yollar bir süre trafiğe kapatıldı. Maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüde gece saatlerinde trafiğe kapatıldı.

Dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43.'üncüsü düzenleniyor. Altunizade'den başlayacak olan maraton, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre saat 03.00 itibari ile "Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek), Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım(Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek), Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Beşiktaş İstikameti), Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı Işıklar, Yıldız Işıklar, Sabancı Lisesi Önü, Akdoğan Sokak Girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Serencebey Işıklar, Abbasağa Sokak, Ortaköy Dönüşleri, Hasfırın Sokak, Beşiktaş Meydan, Vestel Işıklar, Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar, Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü, Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden, Dolmabahçe Işıklar, Kabataş Işıklar, İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi), Akyol Sokak Başı, Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı, Fındıklı Işıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı Işıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri, Boğazkesen Işıklar, Tophane Işıklar, Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları, Revani Sokak Gelişi, Kemeraltı Işıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı Işıklar, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarına Giriş, Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına giriş, Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi"nin kapatılacağı öğrenildi.

Kapanacak olan yollara alternatif yollar ise şöyle:

B bölge sorumluluk alanında kapanan yollara alternatif güzergahlar ise, "Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikamete yönlendirilecek, Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine yönlendirilecek, Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde yönlendirilecek, Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım eski Yıldız Caddesini takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine yönlendirilecek, Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine yönlendirilecek, Stad Arkası Gazhane Caddesine gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek, Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağına yönlendirilecek, Gümüşsuyu İnönü Caddesinden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine yönlendirilecek, Akyol Sokaktan gelen akım Mebusan Yokuşuna gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrardan Akyol Sokak içerisine yönlendirilecek, Boğazkesen Caddesinden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna yönlendirilecek, Unkapanı Köprüsünden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek, Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine yönlendirilecektir" şeklinde belirlendi.

Eminönü, Balat ve çevresinde de şu yollar kapatılacak:

A bölge sorumluluk alanında sabah 06.00 itibariyle kapanacak yollar;

"Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak), Atatürk havalimanı Caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak, Yeşilyurt istasyon Caddesinden (havuzlu kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak, Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak, Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergah üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)"

A bölge sorumluluk alanında kapanacak yollara alternatif güzergahlar ise " Atatürk Bulvarı, Balat sahil yolu, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri, Demiryolu Caddesi" olarak belirlendi.

43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı

İstanbul Maratonu, İstanbul, Unkapanı, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü 15:37 Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar 15:05 İstanbul Boğazı'nda yük gemilerine yoğun sis engeli! Bir günlük bekleyişin bedeli ise tam 10 milyon dolar
Galatasaray, Karagümrük karşısındaki oyunuyla şaşırtıyor! Canlı anlatım 14:47 Galatasaray, Karagümrük karşısındaki oyunuyla şaşırtıyor! Canlı anlatım İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı 14:11 İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak 13:49 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak
TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz 13:28 TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler         
15:50
Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı         
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum         
15:06
Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü         
15:02
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor         
14:21
İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşü yarın gerçekleştirilecek İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşü yarın gerçekleştirilecek         
13:52
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler         
13:01
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 16:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: 43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ve belirli güzergahlar kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement