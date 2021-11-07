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43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ - Son Dakika

43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ

07.11.2021 10:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda start verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda start verildi.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştiriliyor. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun startını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi.

İstanbul Maratonu saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışı ile başladı. Organizasyonda, 09.00'da 42K Elitler ve 42K yarışının startı verildi. 15K koşusunun başlangıcı 09.15'te yapıldı. Organizasyonda halk koşusunun startı ise 09.45'te verildi. 40 bin kişinn katılım gösterdiği organizasyonda geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk koşusu bu yıl koşulacak. 54 atletin mücadele ettiği maratonda erkeklerde 2.09.44 ile parkur rekorunu elinde tutan Kenyalı Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Frankfurt Maratonu'nun eski şampiyonlarından 2.21.59'luk derecesi bulunan Etiyopyalı Mamitu Daska mücadele ediyor. N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda ayrıca erkeklerde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Yavuz Ağralı'nın haricinde Mert Girmalegese, Mestan Turhan, Halil Yaşın, Hüseyin Can, Bekirhan Kabadayı, Ömer Alkanoğlu, Ahmet Alkanoğlu ve Üzeyir Söylemez, kadınlarda ise elit grupta Dilan Atak, Fatma Karasu, Derya Kaya ve Gülbahar Çetin mücadele ediyor.

43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ
43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ
43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ
43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maratonu, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 43. NKOLAY İSTANBUL MARATONU'NDA START VERİLDİ - Son Dakika


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