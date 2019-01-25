43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
1 saat önce
Son bir haftada 43 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Son bir haftada 43 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "18-25 Ocak haftasında icra edilen operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği, ayrıca teröristlerin kullandığı 38 silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve deponun imha edildiği kaydedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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