43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı - Son Dakika

43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı

05.04.2021 18:23
43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı.

İlçedeki MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Yakup Canbolat, Bursa'nın dünya tarihine 623 yıl nizam veren, insanlığı barış ve adaletle idare eden Osmanlı medeniyetinin kuruluşuna beşiklik ettiğini söyledi.

Canbolat, Bursa'nın İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan il konumunda bulduğunu belirterek, her yıl dış ticaret fazlası veren İnegöl'ün ise diğer şehirler için model olduğunu dile getirdi.

İnegöl'ün geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 534 milyon dolarlık mobilya ihracatı yaptığını hatırlatan Canbolat, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörümüzün tüm emektarlarını tebrik ediyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen İnegöl, ihracat rakamlarıyla ekonomimizin güvenini oluşturmuştur. Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü, istihdama olan katkısı ve ihracatta en çok paya sahip olmasının en büyük sebeplerinden biri de hiç şüphesiz İnegöl'de düzenlenen bu fuarlardır. Yılda 2 defa uluslararası arenada ses getiren mobilya fuarları, İnegöl'ün sektördeki rüştünün, kalitesinin, istikrarının ve söz sahibi olmasının da ispatıdır. Ortalama 25 bin ziyaretçinin uğrak yeri olan bu uluslararası fuar yerli ve yabancı binlerce sektör temsilcisini buluşturmakta ve hatırı sayılı iş birliklerine vesile olmaktadır."

"90 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise fuarın tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Uğurdağ, İnegöl'ün ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını vurgulayarak, "Türkiye mobilya ihracatının yüzde 20'sine katkı sağlıyoruz. İnegöl de küçük ve orta ölçekli işletmelerle büyüme gösteriyor. Fuar organizasyonu mobilya sektörüne ciddi katkı sağlıyor. Bugün itibarıyla ilçemize 90 ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Rezervasyonlar gerçekleşti. İnşallah 9 Nisan'a kadar ziyaretçilerimiz fuardaki firmaların stantlarını gezecek." ifadesini kullandı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de Türk mobilya sektörünün son dönemde çok güzel bir dönüşüm geçirdiğini aktardı.

Güleç, son 20 yılda Türk mobilyasının tasarımı ve kalitesiyle dünya ticaretinde adından söz ettirdiğini anlatarak, "Dünya mobilya ihracat sıralamasında 23. sıradan 8. sıraya yükseldik. Türkiye mobilya sektörü dünya pazarından pay almasını iyi biliyor. Mobilya sektöründeki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Katma değerli üretimle ihracatımızı her geçen gün daha da artıracağız." diye konuştu.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise sektörün son dönemde yaşadığı ham madde sıkıntısına dikkati çekti.

Programın açılışında, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da konuşma yaptı.

Yaklaşık 90 ülkeden ziyaretçinin beklendiği, 155 firmanın stant açtığı fuar, 9 Nisan'a kadar açık kalacak.

Türkiye, İnegöl, Bursa, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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