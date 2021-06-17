43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı

Herkes gitti bir tek o kaldı! Gianlugi Buffon, 43 yaşında bir transfer daha yaptı. Efsane kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'ya geri döndü. Juventus'ta 17 sene kalecilik yapan Buffon, kısa süren PSG macerasının ardından tekrar Juve'ye gelmişti. Kariyerini ne zaman noktalayacağı merak edilen 43 yaşındaki file bekçisi, artık yetiştiği yuva için ter dökecek.

GÖRKEMLİ TANITIM

Parma kulübü, Buffon'u görkemli bir videoyla tanıttı. Sandığın içinden çıkan 'Superman' tişörtüyle Buffon taraftarlara 'Geri döndüm' mesajı verdi. 43 yaşındaki kalecininin futbolu ne zaman bırakacağı ise merak konusu oldu.