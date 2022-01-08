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43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı - Son Dakika

43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı

08.01.2022 11:23
43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı

Erken yaşta evlendiği için eğitim hayatını sürdüremeyen Malatyalı Meryem Çiçek, çocuklarına "Beni örnek alın" diyebilmek adına önce kazandığı üniversiteden mezun oldu ve onlarından önce KPSS'yi kazanıp iş hayatına atıldı.

Erken yaşta evlendiği için eğitim hayatını sürdüremeyen Malatyalı Meryem Çiçek, çocuklarına "Beni örnek alın" diyebilmek adına önce kazandığı üniversiteden mezun oldu ve onlarından önce KPSS'yi kazanıp iş hayatına atıldı.

Memur bir baba ile ev hanımı annenin 5 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen ve liseyi bitirir bitirmez tanıştığı eşiyle evlenen 43 yaşındaki Meryem Çiçek, çocukları okul çağına gelince onların derslerine yardım etmeye başladı.

Çiçek, çocuklarına örnek olabilmek için 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümünü kazandı. Hiç sene kaybetmeden mezun olan Çiçek, ardından KPSS'ye girerek iş hayatına atılmak için çalışmalara başladı.

Bu arada çeşitli kurslara katılıp sertifika da alan ve Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinde çalışmaya başlayan Çiçek, sertifikaları ve KPSS puanıyla Doğanşehir Fen Lisesine aşçı yardımcısı olarak atandı.

Meryem Çiçek, AA muhabirine, çocukları doğduğu günden beri her zaman kendi hareketleriyle onlarının geleceğine şekil vermeye çalıştığını anlattı.

Çiçek, en büyük oğlunun liselere giriş sınavı için ders çalıştığı dönemde ona örnek olmak adına kendisinin de üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu arada üniversite sınavını kazanmış oldum. Oğlum da lise sınavına girdi ve o da kazandı. 2 yıllık Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümünü 2016 yılında bitirdim. Daha sonra KPSS'ye girmeye başladım. İş aradım ama birçok yerde tecrübeli olmadığım için iş bulamadım. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinin açılışını gördüm. O gün o vesileyle geldim, başvurumu yaptım. Başvurudan bir ay sonra bana dönüş yapıldı. 'Aramıza gelip bize yardımcı olursanız mutlu oluruz.' dediler. Bir gün, iki gün ara ile gelip (yemek, tatlı ve pasta yapımı konusunda) kendilerine yardımcı oldum. Daha sonra beni daimi olarak işe aldılar."

İş aradığı dönemde kendisinden sertifika ve çeşitli eğitimler istendiğini ifade eden Çiçek, bunun için Halk Eğitimi Merkezinde ilgili eğitimlere devam ettiğini, ilk yardım, hasta kayıt, kabul ve bilgisayar işletmenliği gibi sertifikalar aldığını söyledi.

Kooperatifte de kendilerine birçok alanda kurs verildiğini kaydeden Çiçek, bu sürede de KPSS'ye hazırlanmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Çiçek, birkaç yıl denediği halde KPSS puanıyla herhangi bir yere yerleştirilemediğine değinerek, "Daha sonra en son oğlumla beraber 2020'de yan sınıflarda KPSS'ye girdim. Oğlumun bölümü paramedik olduğu için 95 alması gerekiyordu. Yeterli puanı alamadı, atanamadı. 90 almıştı. Ben 68,50 almıştım. Kooperatifte aldığım sertifikalar ve KPSS puanımla iki ay önce Milli Eğitim Bakanlığının 6 bin kişilik bir aşçı yardımcılığı alımı vardı. Ben de bu belgelerle başvurdum. Şansımı denemek istedim, oldu, kazandım. Sözleşmeli personel olarak Doğanşehir Fen Lisesine atandım." dedi.

İşe başladıktan sonra çocuklarına öğüt verirken daha gururlu olduğunu dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Şimdi dikey geçiş sınavlarına girmeye çalışıyorum. Hukuk fakültesini kazansam çok güzel olur. Ancak tabii puanı yüksek, ben yine de şansımı deniyorum. Her zaman çocuklarıma diyorum ki 'Beni örnek alın.' Ben çok azmediyorum, zamanında okumadım, daha sonra okudum ama siz benim gibi geç kalmayın."

Kızının da üniversite sınavına hazırlandığını anlatan Çiçek, "Ben özellikle kızların okumasından çok yanayım. Çünkü kızların kendilerini garanti altına almaları lazım, mesleğini eline alsınlar diyorum. Umarım çocuklarıma iyi örnek olabilmişimdir. Azmin önüne geçilmez. Çünkü çalışmadan da olmuyor. Yaş asla fark etmiyor. Ben 43 yaşındayım, yine de denedim, denedim en sonunda başardım. Umarım herkese örnek olabilmişimdir, öncelikle de çocuklarıma." sözlerine yer verdi.

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Adalet, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 43 yaşındaki anne çocuklarına örnek olmak için üniversiteyi bitirip işe başladı - Son Dakika
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