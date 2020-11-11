43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü - Son Dakika

43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

11.11.2020 09:51
43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü, System.String[]

Kayseri'de, 43 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Kayseri'de, 43 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. Vefat haberinden sonra İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yayımladığı taziye mesajında, "İlimiz Kocasinan İlçesi Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü - Son Dakika


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