43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı - Son Dakika
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43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı

26.02.2022 13:54
43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 43 yıl hapis cezası bulunan bir şüpheli ise operasyon esnasında evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde 17 Şubat tarihinde ev ve inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Kamera ve PTS incelemesinden hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin M.G., T. G., M. G. ve A.B. oldukları tespit edildi. Konuya ilişkin operasyon düzenleyen ekipler, T. G., M. G. ve A.B.'yi gözaltına alırken 23 suç dosyasından toplamda 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.G.'yi ise saklanmak için evinin altına yaptığı sığınıkta yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden T. G, M.G. ve M.G. tutuklanırken A.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı
43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı
43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı

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Hisarcık, Jandarma, Sakarya, Hendek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 43 yıl hapis cezası bulunan şüpheli evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı - Son Dakika


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