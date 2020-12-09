43 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

43 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

09.12.2020 11:14
43 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı, System.String[]

VAN'da tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan ve 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C., Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

VAN'da tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan ve 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C., Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'da 2011 yılında meydana gelen 'Kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.C sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bitlis E Tipi kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 43 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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